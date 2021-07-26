Посла РФ вызвали в МИД Японии для выражения протеста из-за поездки Мишустина на Итуруп

Фото: facebook.com/The-Embassy-of-the-Russian-Federation-to-Japan

МИД Японии вызвало посла РФ Михаила Галузина, чтобы заявить России протест из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным острова Итуруп. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщило агентство Киодо.

Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал российского посла, чтобы заявить протест России. Поводом стала рабочая поездка Мишустина на Курильские острова, или «северные территории», как их называют в Японии.

Мишустин отправился на Дальний Восток и в Сибирь 26 июля. Премьер-министр уже посетил Курильские острова, в частности Итуруп. В ходе поездки он проконтролировал, как выполняются президентские поручения по данному региону.

Сообщалось, что Япония заявит протест из-за визита Мишустина на Курилы. Потому что он «не совпадает с позицией страны по северным территориям».

Ситуация с юридическим правом на несколько островов Южных Курил остается неоднозначной. Японская сторона именует их «северными территориями» и настаивает на возвращении островов в состав государства, ставя такой пункт условием заключения мирного договора с Россией, который не был подписан еще после Второй мировой войны. Ссылается Япония при этом на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.