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Посольство Белоруссии не получало запросов об оказании помощи от самолета, севшего в Домодедове

Михаил Алимов

Политика
Посольство Белоруссии не получало запросов об оказании помощи от самолета, севшего в Домодедове
Фото: Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово

В посольство Белоруссии не поступали просьбы об оказании помощи от самолета авиакомпании «Белавиа», севшего в московском аэропорту «Домодедово» из-за неисправности. Если они поступят, ведомство окажет помощь, рассказали в дипмиссии государства.

Датчик давления сработал на борту самолета белорусской компании «Белавиа». Лайнер выполнял рейс из Минска в Анталью и изменил курс на Москву. К настоящему моменту борт приземлился в столичном аэропорту «Домодедово».

В пресс-службе аэропорта рассказали, что самолет освободил взлетную полосу и находится на месте посадки. Пассажиров доставят в терминал. Домодедово продолжает работу в штатном режиме, передает РИА Новости.

На борту самолета находились 207 человек, в том числе семь членов экипажа.

В июне самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара, так как у него отказала газовая турбина. На борту воздушного судна находился 91 человек.

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