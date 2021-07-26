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СК завершил расследование дела в отношении членов этнической банды из Раменского

Илья Ашуров

Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении членов этнической банды из Раменского
Фото: СК РФ

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении двух главарей и семи участников этнической банды из подмосковного Раменского. Об этом в понедельник, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, преступная организация, состоящая из граждан России и Молдовы, была создана в 2017 году на территории Раменского района Московской области. Основной целью банды были разбойные нападения на подмосковные коттеджи, в которых проживали состоятельные люди. Преступники всегда действовали по наводке, а нападения совершали в ночное время.

— В результате с октября 2017 года по август 2018 года, действуя в составе банды, обвиняемые совершили на территории Московской и Тульской областей ряд тяжких и особо тяжких преступлений, а именно: убийство местного жителя, 11 разбойных нападений на частные домовладения с использованием оружия, а также хищение огнестрельного оружия, угоны транспортных средств и другие преступления, — рассказала Врадий.

В отношении членов банды было возбуждено 24 уголовных дела по восьми статьям УК РФ, среди которых «Убийство», «Разбой», «Кража». Все уголовные дела были объединены в одно судопроизводство, которое включает в себя 81 том.

Следователи передали дело для рассмотрения по существу в Московский областной суд.

В понедельник, 26 июля, стало известно, что подмосковная полиция задержала мужчину, который подозревается в разбойном нападении на кассира продуктового магазина в Подольске.

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