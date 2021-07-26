Наблюдал за жертвой по камерам: «разбойник» с ножом ограбил магазин в Подольске

Фото: МВД

Подмосковная полиция задержала мужчину, который подозревается в разбойном нападении на кассира продуктового магазина в Подольске. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, задержанным оказался 20-летний местный житель. Под покровом ночи, в капюшоне и медицинской маске он проник в торговый зал магазина, незаметно проследовав в открытую дверь за продавщицей.

Мужчина спрятался в подсобном помещении и по внутренним камерам наблюдал за обстановкой в магазине, ожидая удобного момента для нападения. Однако, в какой-то момент женщина заметила незваного гостя. После этого он стал угрожать продавщице ножом и похитил из кассы денежные средства.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: МВД России по МО

— При изучении записей камер видеонаблюдения оперативники установили подозреваемого в совершении противоправного деяния и задержали его по месту фактического проживания. В ходе обыска квартиры задержанного обнаружена и изъята часть похищенных денег, — заключила Петрова.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Разбойное нападение с хищением крупной суммы денег случилось в столице на прошлой неделе. Инцидент произошел на улице Привольная, 65/32. Трое неизвестных, один из которых угрожал пистолетом, похитили у потерпевшего два миллиона рублей и скрылись.