Терапевт рассказала, о чем может говорить повышение температуры тела по вечерам

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Алкоголь, горячая пища, лекарства и физические нагрузки могут стать причиной повышенной температуры тела по вечерам. Помимо этого, они могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Подробно об этом рассказала врач-терапевт, врач-пульмонолог Анастасия Дергоусова.

Повышение температуры тела до 37 градусов считается нормой. Однако если она на 0,5 градуса выше нормы, то стоит тревожиться.

— Причины повышения показателей термометра могут быть разными. Например, физиологическими, когда совершенно не о чем беспокоиться. Или они могут быть патологическими. К первым относятся употребление спиртных напитков, горячей пищи, лекарств, физические нагрузки или предменструальный синдром, — указала терапевт.

При этом она уточнила, что патологические причины, как правило, связаны с простудными заболеваниями. При этом данный синдром может свидетельствовать о таких проблемах со здоровьем, как гормональный сбой, заболевания эндокринной системы и онкология, отмечает РИАМО.

Как подчеркнула эксперт, вечернее увеличение температуры тела не всегда говорит о поражении органов. Часто происходи сбой в механизме терморегуляции. Это может иметь связь с психогенным синдромом на фоне стрессов либо с нейрогенным термоневрозом.