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Столичные власти могут втрое увеличить объемы строительства жилья по реновации

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Столичные власти могут втрое увеличить объемы строительства жилья по реновации
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Ежегодные объемы ввода в эксплуатацию жилых домов в Москве в будущем достигнут 3-3,5 миллиона квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Реновация во всех округах столицы идет хорошими темпами, — отметил он.

По его словам, на данный момент в Москве переезжают или уже переехали в новые помещения 43,9 тысячи горожан. Наибольшее количество расселяемых объектов — 56 — сосредоточены в ЗАО столицы. Уже 2061 семья получила там ключи от новой жилплощади или переехала в новые квартиры.

По программе реновации в Москве в общей сложности построили уже 1,7 миллиона квадратных метров жилья, то есть 128 новых зданий. В текущем году в столице может появиться примерно полтора миллиона «квадратов» новой жилплощади для москвичей.

Заммэра подытожил, что столичные власти планируют приумножить нынешние объемы.

— Наша задача — <...> выйти на показатель — 3-3,5 миллиона квадратных метров жилья в год, — отметил Бочкарев.

На данный момент в работе находятся 513 стартовых площадок во всех районах города. В ближайшем будущим на этих территориях специалисты приступят к строительству новых зданий. Для ускорения процесса власти также занимаются подбором новых площадок для стройки, передает ТАСС.

Около 44 тысяч жителей на данном этапе находятся в процессе переселения или уже переехали практически из 300 старых домов, включенных в программу реновации. В соответствии со статистикой, на востоке столицы ключи от своих новых квартир получают или уже получили 1700 семей из 55 домов. На севере и северо-востоке Москвы в процессе переезда находятся жители 32 и 27 домов соответственно, в которых проживают около 1800 семей. В программе реновации нуждаются москвичи для обеспечения высокого качество жизни, считает архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.

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