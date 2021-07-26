Ремонт проведут в библиотеке № 77 в Восточном Измайлове

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

11-й Парковой улица Карта всех событий

В библиотеке № 77 в Восточном Измайлове пройдут ремонтные работы. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Библиотека располагается на 11-й Парковой улице. Читальню можно найти на первом этаже жилого здания, которое было построено в 1972 году.

Так, в рамках реставрации специалисты займутся наружной отделкой здания: почистят от краски кирпичный фасад, оформят обшивку парапетов, возведут новые оконные блоки и установят входные дверные конструкции.

В процессе ремонта мастера также заменят нынешний пандус на металлический. Внутри библиотеки будут заменены некоторые перегородки, в том числе и остекленные. Отделка всех помещений полностью обновится.

Председатель ведомства добавил, что в читальне заменят системы электроснабжения и отопления.

Так, у москвичей появится новое комфортное и безопасное пространство для досуга, передали на официальном портале мэра Москвы.

В Басманном районе столицы проведут реставрацию старинных княжеских палат, которые были построены в XVI–XVII веках. Здание входило в состав Белого города — часть Москвы, где жили дворяне и бояре. Историческое здание расположено в Подкопаевском переулке, дом 5/2.