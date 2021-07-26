Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подмосковные пассажиры получат скидки на поездки в автобусах при оплате «Тройкой»

Иван Юминов

Общество
Подмосковные пассажиры получат скидки на поездки в автобусах при оплате «Тройкой»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Система лояльности для держателей карт «Тройка» появилась в Подмосковье, пассажиры по ней смогут получить скидку до 35 процентов на проезд в автобусах Мострансавто. Об этом сообщили в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры в понедельник, 26 июля.

— Поездки по «Тройке» в Подмосковье стали выгоднее. При оплате проезда картой в автобусах Мострансавто заработала система лояльности, — рассказали в ведомстве.

После каждой десятой поездки пассажиры получат скидку семь процентов, максимальный ее размер с 51 поездки составит 35 процентов. Расчетный период скидок — 30 дней.

С момента запуска карты в автобусах Мострансавто, ей оплатили более 1,5 миллиона поездок, отметил вице-губернатор области Игорь Тресков. Новая система, как уточнили в министерстве, позволит людям экономить более 400 рублей в месяц, а также свыше 4,8 тысячи рублей в год.

Пассажиры могут оплатить проезд «Тройкой» в 2,7 тысячи автобусах Мострансавто, отмечается на сайте ведомства.

В начале июля сообщалось, что более 1,5 миллиона человек участвуют в программе лояльности для держателей карт «Тройка». Участники программы лояльности «Город» получают бонусы и кешбэк при пополнении проездного билета и покупке товаров в магазинах — партнерах проекта.

Полученные баллы они могут потратить на оплату продуктов, сотовой связи, путешествий по России, сервисов каршеринга, а также билетов на аэроэкспресс и многое другое. Кроме того, пользователям доступны уникальные купоны и скидки.

Читайте также:
автобускарта «Тройка»Подмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Все мнения
О проекте