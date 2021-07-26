Подмосковные пассажиры получат скидки на поездки в автобусах при оплате «Тройкой»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Система лояльности для держателей карт «Тройка» появилась в Подмосковье, пассажиры по ней смогут получить скидку до 35 процентов на проезд в автобусах Мострансавто. Об этом сообщили в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры в понедельник, 26 июля.

— Поездки по «Тройке» в Подмосковье стали выгоднее. При оплате проезда картой в автобусах Мострансавто заработала система лояльности, — рассказали в ведомстве.

После каждой десятой поездки пассажиры получат скидку семь процентов, максимальный ее размер с 51 поездки составит 35 процентов. Расчетный период скидок — 30 дней.

С момента запуска карты в автобусах Мострансавто, ей оплатили более 1,5 миллиона поездок, отметил вице-губернатор области Игорь Тресков. Новая система, как уточнили в министерстве, позволит людям экономить более 400 рублей в месяц, а также свыше 4,8 тысячи рублей в год.

Пассажиры могут оплатить проезд «Тройкой» в 2,7 тысячи автобусах Мострансавто, отмечается на сайте ведомства.

В начале июля сообщалось, что более 1,5 миллиона человек участвуют в программе лояльности для держателей карт «Тройка». Участники программы лояльности «Город» получают бонусы и кешбэк при пополнении проездного билета и покупке товаров в магазинах — партнерах проекта.

Полученные баллы они могут потратить на оплату продуктов, сотовой связи, путешествий по России, сервисов каршеринга, а также билетов на аэроэкспресс и многое другое. Кроме того, пользователям доступны уникальные купоны и скидки.