«Ему придется выбирать»: Губерниев прокомментировал условия контракта Карпина

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Совмещать работу главного тренера сборной России по футболу и быть наставником ФК «Ростов» Валерий Карпин сможет лишь на короткий срок. Дальше ему уже придется выбирать. Об этом «Вечерней Москве» рассказал спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев.



— Александр Дюков абсолютно прав, я уже раньше говорил о том, что не может быть совмещения, срок до декабря. Я полностью согласен с президентом РФС и позицию высказывал ранее. На коротком этапе совмещение может сработать. Дальше нужно будет Карпину выбирать — либо «Ростов», либо сборная России, что совершенно очевидно, — высказался Дмитрий Губерниев.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что контракт с Валерием Карпиным автоматически продлят до марта 2022 года, если наша сборная попадает в стыковые матчи квалификации чемпионата мира в Катаре. Как «ВМ» добавил спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, шансы у российской сборной попасть в эти матчи «50 на 50».

Заслуженного мастера спорта России Валерия Карпина назначили главным тренером сборной России по футболу. Срок действия контракта — до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. До этого времени Карпин будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе «Ростов». О назначении специалиста на пост стало известно еще в пятницу, 23 июля.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере».

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. РФС принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.