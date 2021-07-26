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Мэр Москвы рассказал о реализации городских программ в Кузьминках

Иван Юминов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Мэр Москвы рассказал о реализации городских программ в Кузьминках
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Окская улица Карта всех событий

В районе Кузьминки по программе реновации должны переселиться 60 тысяч жителей, по сути, придется построить новый район. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 июля.

— 60 тысяч жителей должны переселяться — практически весь район, большая его часть. Программа такая очень напряженная, — рассказал глава города.

По сути, придется построить новый район с домами, объектами соцкультбыта и всем благоустройством, добавил мэр. Собянин в ходе визита в Кузьминки также проинспектировал строящийся корпус начальных классов школы № 825 на Окской улице.

Объект, по словам главы столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, введут в эксплуатацию к 1 сентября. Трехэтажный корпус будет рассчитан на 350 учеников, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Собянин также открыл после реконструкции здание филиала № 1 городской поликлиники № 9 на Есенинском бульваре. Поликлиника, по словам мэра, оснащена лучшим оборудованием и мебелью.

Рабочие заменили инженерные коммуникации, поменяли фасад, а также выполнили отделку помещений.

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