Поздняков прокомментировал победу дочери на Олимпиаде в Токио

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Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что победа дочери на Олимпиаде в Токио вызвала у него больше эмоций, чем собственные призовые места на Играх.

Российская рапиристка София Позднякова в понедельник, 26 июля, победила соотечественницу Софью Великую, завоевав золото Олимпийских игр в Токио. Финальный поединок турнира завершился со счетом 15:11 в пользу Поздняковой.

— Конечно, победа дочери на Олимпийских играх чувствуется гораздо сильнее по ощущениям, чем любая из собственных побед. Тем более я фехтовал очень давно, сейчас и не вспомнить, как это было, — приводит РИА Новости слова Позднякова.

На данный момент у российской сборной четыре золотые медали на Олимпийских играх.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.