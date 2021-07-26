Появилось видео «побега» мальчиков из детского сада на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

На юго-западе Москвы четверо мальчиков пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Двое из них вернулись самостоятельно, остальные были обнаружены позднее. Прокуратура Москвы опубликовала видео «побега» ребят из учреждения дошкольного образования.

На кадрах видно, как четыре ребенка выбегают из рощи на парковку. Трое ребят устремляются в отдаление от детского садика, в то время как один из них почти сразу поворачивает назад. В какой-то момент беглецы, вероятно, пытаются уговорить своего товарища составить им компанию. Однако он не поддается уговорам и все же возвращается обратно.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Позже в детский сад вернется и второй ребенок. Оставшиеся два были найдены взрослыми.

Столичная прокуратура проводит проверку по данному факту.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заключила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

Изначально сообщалось, что беглецов было двое: мальчики 2015 и 2016 годов рождения. 26 июля они пролезли под забором и покинули детский сад на Профсоюзной улице. Позже детей обнаружили. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.