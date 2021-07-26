Ставшая мамой Кафельникова поддержала тренд на необычные имена

Фото: instagram/kafelnikova_a

Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся в 22 года впервые стала мамой. Она подарила своему мужу, бизнесмену Георгию Петришину, дочь, которую назвали необычным именем — Киара. Об этом модель сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Общаясь с подписчиками в разделе Stories, Алеся рассказала, что всегда хотела быть молодой мамой. По ее словам, роды не принесли ей негативных впечатлений.

— Роды я ждала, хотела новых ощущений. Тем более я люблю пострадать. Роды прошли за шесть часов. Можно повторить даже, — написала модель.

Кафельникова сообщила, что за время беременности она поправилась на 16 килограммов, 12 из которых уже сбросила.

— Думаю, мне еще пару массажей и emc три раза в неделю — и я приду в изначальную форму, — отметила молодая мамочка.

Фолловеры девушки задали ей главный вопрос, который интересовал их после новости о рождении у нее первенца.

— Мы дочу назвали Киара, — ответила Алеся.

Фото: instagram.com / kafelnikova_a

О замужестве Кафельниковой стало известно в мае. Ее мужем стал экс-возлюбленный Светланы Ходченковой — бизнесмен Георгий Петришин.

— Встретив своего будущего мужа, я сразу же, не раздумывая, сказала: «От таких, как ты, нужно срочно рожать». Мысли вслух — и вуаля! Мне очень повезло с человеком, которого я встретила. В нем есть все, о чем я могла только мечтать, — отзывалась об избраннике Кафельникова.

Известно, что ранее модель встречалась с сыном бизнесмена Евгения Новицкого Владимиром, а также Кевином Доделанде и Глебом Голубиным, известным как рэпер Pharaoh.

К слову, Алеся Кафельникова не единственная медийная личность, выбравшая для ребенка необычное имя. Так, певица Нюша, которая в настоящее время ждет второго ребенка от бизнесмена Игоря Сивова, назвала первую дочь Серафима-Симба.