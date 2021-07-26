Сергей Безруков опубликовал фотографию с новорожденным сыном и супругой

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Известный актер Сергей Безруков опубликовал в Instagram фотографию супруги после родов с малышом на руках. На фото артист указывает рукой на жену, которая лежит на койке и обнимает младенца.

Сергей Безруков восторженно подписал фотографию:

— Анечка родила мне сына ВАСИЛИЯ! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом, — подписал Сергей Безруков пост.

Сергей Безруков / Фото: Instagram / s_bezrukov

Сами фолловеры очень рады этой новости и принялись поздравлять родителей с пополнением в семье.

У Сергея и Анны уже есть два ребенка — Мария и Степан, а теперь еще и сын Василий. Встречать новорожденного и свою жену артист приехал с детьми и выложил фотографию. На ней видно, как все рады новому члену семейства.

Безруков / Фото: Instagram / s_bezrukov

Актер добавил радостный комментарий к публикации:

— Забрал из роддома! Едем домой!

Анна Матисон родила малыша в ночь на субботу, 24 июля. Об этом сообщил сам Сергей Безруков.