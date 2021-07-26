Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Безруков опубликовал фотографию с новорожденным сыном и супругой

Лала Манушакян

Общество
Сергей Безруков опубликовал фотографию с новорожденным сыном и супругой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Известный актер Сергей Безруков опубликовал в Instagram фотографию супруги после родов с малышом на руках. На фото артист указывает рукой на жену, которая лежит на койке и обнимает младенца.

Сергей Безруков восторженно подписал фотографию:

— Анечка родила мне сына ВАСИЛИЯ! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом, — подписал Сергей Безруков пост.

Сергей Безруков опубликовал фотографию с новорожденным сыном и супругойСергей Безруков / Фото: Instagram / s_bezrukov

Сами фолловеры очень рады этой новости и принялись поздравлять родителей с пополнением в семье.

У Сергея и Анны уже есть два ребенка — Мария и Степан, а теперь еще и сын Василий. Встречать новорожденного и свою жену артист приехал с детьми и выложил фотографию. На ней видно, как все рады новому члену семейства.

Сергей Безруков опубликовал фотографию с новорожденным сыном и супругойБезруков / Фото: Instagram / s_bezrukov

Актер добавил радостный комментарий к публикации:

— Забрал из роддома! Едем домой!

Анна Матисон родила малыша в ночь на субботу, 24 июля. Об этом сообщил сам Сергей Безруков.

Читайте также:
Сергей Безруковноворожденные детисемья
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Все мнения
О проекте