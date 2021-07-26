«Синдром отмены»: реаниматолог рассказал, когда МакSим восстановится после комы

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Процесс восстановления после медикаментозного сна у певицы МакSим займет от недели до нескольких месяцев при условии отсутствия сопутствующих заболеваний. Главная сложность выхода из комы состоит в «синдроме отмены», когда организму приходится заново учиться функционировать самостоятельно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-реаниматолог Сергей Емельянов.

— Конечно, на восстановление всем требуется разное количество времени. Для полного возвращения к нормальной жизни нужно от недели до нескольких месяцев. Ничего сверхъестественного здесь нет. Прогнозы скорее положительные, если нет сопутствующих заболеваний, которые воздействовали на мозг. В противном случае уже могут быть последствия, — высказался специалист.

По словам реаниматолога, после отключения от аппарата ИВЛ у пациента происходит «синдром отмены». В период искусственной вентиляции легкие «расслабляются», а после выхода из комы межреберным мышцам и диафрагме вновь надо работать, пояснил Емельянов.

— Сейчас нормально, что МакSим разговаривает жестами. Когда инородное тело (трубка) долгое время находится во рту, организм приспосабливается. Эту трубку надо смазывать, она давит, человеку тяжело сопеть и дышать. Потом происходит синдром отмены от аппарата: легкие уже расслабились, привыкли к поступлению кислорода, — прокомментировал специалист.

Он добавил, что медикаментозный сон — это «управляемое состояние организма, которое имеет мало последствий в случае отсутствия побочных заболеваний». При хорошем раскладе этот процесс подобен обыкновенному ежедневному сну, заключил Емельянов.

В понедельник, 26 июля, стало известно, что певица МакSим (Марина Максимова) вернулась в сознание после медикаментозного сна из-за тяжелой пневмонии. Сейчас она говорит жестами и начинает дышать самостоятельно, находясь на аппарате ВВЛ (вспомогательной вентиляции легких). Певицу госпитализировали 16 июня, а спустя три дня ввели в кому и подключили к ИВЛ.