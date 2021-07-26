Администрация учреждения в Москве, откуда сбежали дети, проведет служебное расследование
Администрация школы № 1507, при которой находится территория дошкольного отделения, проведет служебное расследование инцидента. Об этом «Вечерней Москве» заявил исполняющий обязанности директора школы Александр Кирилов в понедельник, 26 июля.
— Никакой угрозы жизни и здоровью детей нет, сейчас два ребенка вернулись к занятиям в образовательной организации, двух других воспитанников родители забрали домой. В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные будут наказаны, — рассказал Кирилов.
Кирилов также отметил, что в школе будут приняты соответствующие меры технического характера.
26 июля сообщалось, что четыре мальчика пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Двое из них вернулись самостоятельно, остальные были обнаружены позднее. Прокуратура Москвы опубликовала видео «побега» ребят из учреждения дошкольного образования.
На кадрах видно, как четыре ребенка выбегают из рощи на парковку. Трое ребят устремляются прочь от детского садика, в то время как один из них почти сразу поворачивает назад.
В какой-то момент беглецы, вероятно, пытаются уговорить своего товарища составить им компанию. Однако он не поддается уговорам и все же возвращается обратно.
Позже в детский сад вернется и второй ребенок. Оставшиеся два были найдены взрослыми.
Столичная прокуратура проводит проверку по данному факту.