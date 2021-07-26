Администрация учреждения в Москве, откуда сбежали дети, проведет служебное расследование

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Администрация школы № 1507, при которой находится территория дошкольного отделения, проведет служебное расследование инцидента. Об этом «Вечерней Москве» заявил исполняющий обязанности директора школы Александр Кирилов в понедельник, 26 июля.

— Никакой угрозы жизни и здоровью детей нет, сейчас два ребенка вернулись к занятиям в образовательной организации, двух других воспитанников родители забрали домой. В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные будут наказаны, — рассказал Кирилов.

Кирилов также отметил, что в школе будут приняты соответствующие меры технического характера.

26 июля сообщалось, что четыре мальчика пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Двое из них вернулись самостоятельно, остальные были обнаружены позднее. Прокуратура Москвы опубликовала видео «побега» ребят из учреждения дошкольного образования.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

На кадрах видно, как четыре ребенка выбегают из рощи на парковку. Трое ребят устремляются прочь от детского садика, в то время как один из них почти сразу поворачивает назад.

В какой-то момент беглецы, вероятно, пытаются уговорить своего товарища составить им компанию. Однако он не поддается уговорам и все же возвращается обратно.

Позже в детский сад вернется и второй ребенок. Оставшиеся два были найдены взрослыми.

Столичная прокуратура проводит проверку по данному факту.