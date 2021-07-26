Роспотребнадзор опечатал студию детского развития на севере Москвы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Синявинская улица, 11к3 Карта всех событий

Кишечную инфекцию неясной этиологии выявили у детей, посещавших частную студию развития «Букляндия», после чего заведение опечатали сотрудники Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 26 июля.

Детская студия расположена по адресу улица Синявинская, дом 11, корпус 3, квартира 1. В отношении индивидуального предпринимателя, который является организатором заведения, территориальный отдел управления Роспотребнадзора провел эпидемиологическое расследование.

Специалисты установили, что ИП оказывал услуги по уходу и присмотру за детьми в возрасте от двух до трех лет, однако не уведомил об этом столичное управление Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Так, предприниматель не обеспечивал контроль за приемом продуктов от поставщиков, а также уборкой помещений. Дети посещали студию без входного контроля. Пища готовилась прямо в студии, а бутилированная вода хранилась на полу. При этом у сотрудников студии отсутствовали личные медицинские книжки.

В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности.

— Студия детского развития «Букляндия» опечатана в досудебном порядке, материалы дела переданы в Головинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности объекта на срок до 90 суток, — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, информацию о нарушениях в студии направили в прокуратуру, добавили в пресс-службе.