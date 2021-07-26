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«По голове проблем быть не должно»: реаниматолог оценил состояние МакSим после комы

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«По голове проблем быть не должно»: реаниматолог оценил состояние МакSим после комы
Фото: Предоставлено певицей МакSим

Медикаментозный сон не вызовет у певицы МакSим проблем, связанных с деятельностью головного мозга. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-реаниматолог Сергей Симбирцев.

— Говоря утрированно, кома — это наркоз. Выход из медикаментозного сна подобен пробуждению от общей анестезии, здесь нет ничего сверхъестественного. Теперь все будет зависеть от состояния, связанного с ее основным заболеванием. По «голове» никаких проблем после комы быть не должно, — разъяснил он.

В процессе болезни певицу несколько раз выводили из медикаментозного сна. Симбирцев объяснил эти действия желанием врачей вернуть МакSим к сознанию как можно раньше.

Днем в понедельник, 26 июля, стало известно, что Марина Максимова (певица МакSим) вышла из состояния седации. Сейчас она говорит с врачами жестами и дышит самостоятельно при помощи перенастроенного аппарата ИВЛ, сообщила ее представитель. Певицу госпитализировали 16 июня, а спустя три дня подключили к искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

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