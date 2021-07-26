Дептранс временно запустил автобусы вместо трамваев на востоке Москвы

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Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

Автобусы начали работать по маршрутам трамваев на востоке города из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 июля.

— По маршрутам трамваев работают автобусы, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

26 июля в департаменте сообщили, что из-за повреждения сети задерживаются трамваи № 2, 7, 11 и 46. Их маршруты временно изменили. По предварительной информации, сеть повреждена посторонним транспортом.

В середине июля в ведомстве рассказали, что на улицах столицы запустили необычный желтый трамвай, который является поливомоечным вагоном. Он охлаждает трамвайные пути, чтобы в жару рельсы не накалялись.