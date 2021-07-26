Массовые мероприятия в столице можно будет проводить в формате COVID-free

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Столичные учреждения культуры могут ввести для посетителей систему QR-кодов, при этом зрители смогут находиться в помещении без масок и перчаток. Соответствующий приказ Департамента культуры Москвы опубликован на официальном сайте мэра Москвы в понедельник, 26 июля.

Документ вносит изменения в приказ Департамента культуры города Москвы от 27 июля 2020 года «Об утверждении требований, обязательных для соблюдения при осуществлении доступа работников и посетителей в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории организаций культуры, осуществляющих музейную, выставочную, библиотечную, культурно-досуговую деятельность, деятельность зоопарков и по кинопоказу, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции».

Теперь аудитории, выставочные залы, кинотеатры, музеи и другие площадки при организации мероприятий в формате COVID-free, когда все посетители предъявляют QR-код, могут не применять утвержденные ранее противоковидные меры, к которым относятся обязательное ношение перчаток и масок, а также 50-процентная заполняемость залов.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Организации общественного питания с 28 июня были обязаны запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

Сергей Собянин сообщил, что система обязательных QR-кодов перестанет действовать с 19 июля, через 21 день после введения. По его словам, внедрение системы обязательных QR-кодов в столичных кафе было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе.

При этом бары, кафе и рестораны самостоятельно смогут решать, пускать посетителей по QR-кодам или без них. Теперь заведения по своему желанию будут устанавливать требование о проверке QR-кодов.

По этой причине власти приняли решение сохранить возможность оформления QR-кодов для жителей столицы.

В настоящее время их можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.