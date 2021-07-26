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Эксперимент по маркировке антисептиков проведут в России

Анастасия Волоснова

Общество
Эксперимент по маркировке антисептиков проведут в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Власти РФ проведут эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств в России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано в понедельник, 26 июля, на официальном портале правовой информации.

Специалисты будут устанавливать соответствие средств для гигиены рук с «заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием». В эксперимент также войдут кожные антисептики, дезинфицирующие средства.

При этом член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев 26 июля отмечал, что система маркировки лекарств способна полностью избавить страну от преступников, скрывающихся под аптечной вывеской.

До этого резидент технополиса «Москва» запустил производство меток для маркировки металла.

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