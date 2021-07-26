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Движение трамваев восстановлено на востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Движение трамваев восстановлено на востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

Специалисты восстановили движение трамваев на востоке города после повреждения контактной сети. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 июля.

— Восстановлено движение трамваев по Краснобогатырской улице, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

26 июля в ведомстве сообщили, что из-за повреждения сети задерживаются трамваи №№ 2, 7, 11 и 46. Их маршруты временно изменили. По предварительной информации, сеть была повреждена посторонним транспортом.

До устранения проблемы Дептранс временно запустил автобусы по маршрутам трамваев.

В середине июля в ведомстве рассказали, что на улицах столицы запустили необычный желтый трамвай, который является поливомоечным вагоном. Он охлаждает трамвайные пути, чтобы в жару рельсы не накалялись.

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