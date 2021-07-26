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Еще почти 1,5 миллиарда рублей выделят в России на поддержку многодетных семей

Анастасия Волоснова

Общество
Еще почти 1,5 миллиарда рублей выделят в России на поддержку многодетных семей
Фото: Pexels

На поддержку российских семей, которые воспитывают трех и более детей, дополнительно выделят 1,44 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник, 26 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

— Речь идет о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребенку не исполнится три года, — пояснил Мишустин.

По его словам, размер выплаты может отличаться в разных регионах России. Пособие будет равно прожиточному минимуму на одного ребенка на территории субъекта.

Мишустин уточнил, что средний размер пособия составит 11,3 тысячи рублей. Дополнительные средства направят в 17 регионов России. Благодаря финансовой поддержке пособие смогут получить еще 12,5 тысячи детей, пишет РИА Новости.

На заседании 22 июля Мишустин отмечал, что в 2021 году из федерального бюджета на такие выплаты планируют выделить 58 миллиардов рублей. Они будут направлены родителям более 500 тысяч детей.

До этого родители школьников в Московской области получили возможность подать заявление на получение президентской выплаты с 16 июля.

Выплата предусмотрена на каждого учащегося среднего общеобразовательного заведения. Ее также начислят маломобильным гражданам в возрасте от 18 до 24 лет. Речь идет о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

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