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Контейнеры и автомобиль загорелись на территории завода на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Контейнеры и автомобиль загорелись на территории завода на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, 2-й Вязовский проезд, 16с1 Карта всех событий

На территории завода на юго-востоке города начался пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 26 июля.

Инцидент произошел во 2-м Вязовском проезде, 16. Горят контейнеры и автомобиль «газель» на площади 100 квадратных метров.

Пожарные занимаются ликвидацией открытого горения, и, как ожидается, вскоре потушат пожар, уточнил источник «ВМ».

В середине июля сообщалось, что в подмосковной Балашихе ликвидировали открытое горение на складе с резиной. Площадь пожара на складе с автомобильными покрышками составляла 1,8 тысячи квадратных метров.

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