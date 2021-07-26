Российское посольство назвало политизированным нежелание Франции признать «Спутник V»

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Россия не приемлет «политизированное» нежелание Франции признавать вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в понедельник, 26 июля, сообщило посольство РФ во Франции на своей странице в социальной сети Facebook.

В посольстве также подчеркнули, что удивлены и возмущены заявлением лидера политической группы правящей партии «Республика на марше» в Национальном собрании Кристофа Кастанера о причастности России к движению антипрививочников в социальных сетях.

— Что мы действительно не приемлем, так это политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин, «Спутник V», которая уже одобрена в 67 странах, — отметили в посольстве.

В сообщении также говорится, что Россия выступает за массовую вакцинацию как можно большей части населения.

При этом 8 июля госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страны Евросоюза не должны признавать вакцины от COVID-19, произведенные в России и Китае. По его словам, необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен препаратами, в действенности которых уверены власти страны.

До этого, в середине июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ведет работу над международным признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V».