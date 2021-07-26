Неизвестные с пистолетом отобрали у мужчины иномарку в центре Москвы

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Россия, Москва, Мытная улица Карта всех событий

Злоумышленники, угрожая пистолетом, отобрали автомобиль у мужчины в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в понедельник, 26 июля.

— Около 15:00, предварительно, несколько человек на Мытной улице, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины автомобиль-иномарку, а затем скрылись, — рассказали в ведомстве.

Машину вскоре нашли на улице Маршала Жукова в ходе оперативно-разыскных мероприятий, уточнили в МВД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента и проводят проверку. Автомобиль был марки Infiniti QX, отмечает ТАСС.

В конце июня полиция задержала в Подмосковье мужчину, который подозревается в угоне иномарки стоимостью два миллиона рублей. Злоумышленник подъехал на электросамокате к припаркованной в городе Видное иномарке, а затем взломал автомобиль при помощи спецоборудования и похитил его, заменив госзнаки.