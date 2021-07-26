Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Неизвестные с пистолетом отобрали у мужчины иномарку в центре Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Неизвестные с пистолетом отобрали у мужчины иномарку в центре Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Мытная улица Карта всех событий

Злоумышленники, угрожая пистолетом, отобрали автомобиль у мужчины в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в понедельник, 26 июля.

— Около 15:00, предварительно, несколько человек на Мытной улице, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины автомобиль-иномарку, а затем скрылись, — рассказали в ведомстве.

Машину вскоре нашли на улице Маршала Жукова в ходе оперативно-разыскных мероприятий, уточнили в МВД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента и проводят проверку. Автомобиль был марки Infiniti QX, отмечает ТАСС.

В конце июня полиция задержала в Подмосковье мужчину, который подозревается в угоне иномарки стоимостью два миллиона рублей. Злоумышленник подъехал на электросамокате к припаркованной в городе Видное иномарке, а затем взломал автомобиль при помощи спецоборудования и похитил его, заменив госзнаки.

Читайте также:
пистолетГУ МВД России по Москвеугон автомобиля
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте