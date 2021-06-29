Мужчина на электросамокате угнал дорогостоящую иномарку в Подмосковье

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Россия, Московская область, Ленинский городской округ, Видное, Донбасская улица, 1 Карта всех событий

В Московской области полиция задержала мужчину, который подозревается в угоне иномарки стоимостью два миллиона рублей. Об этом во вторник, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, злоумышленник подъехал на электросамокате к припаркованной на Донбасской улице (город Видное — прим. «ВМ») иномарке. Затем угонщик взломал автомобиль при помощи спецоборудования и похитил его, заменив госзнаки.

— Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, — рассказала Петрова.

Задержанным оказался 52-летний ранее судимый мужчина.

Во время обыска в его квартире сотрудники полиции обнаружили оборудование для угона и комплекты автомобильных ключей. Похищенный автомобиль также был найден.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время задержанный находится под стражей.

Ранее «ВМ» писала, как столичная полиция задержала молодого человека, который взломал автомобиль каршеринга, чтобы покататься.