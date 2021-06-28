Хотел покататься: столичная полиция задержала парня, взломавшего автомобиль каршеринга
Столичная полиция задержала молодого человека, который взломал автомобиль каршеринга, чтобы покататься. Об этом в понедельник, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.
По словам представителя ведомства, злоумышленнику удалось взломать припаркованный в 1-м Самотечном переулке автомобиль каршеринга. Сделал он это через мобильное приложение, используя чужой аккаунт, чтобы покататься по городу.
Вскоре его остановили сотрудники ГИБДД. Парень показал правоохранителям чужое водительское удостоверение, а позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
— Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний приезжий. С его слов, он совершил угон данного транспортного средства без цели хищения, — рассказала Гузь.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Ранее «Вечерняя Москва» писала о задержании двоих мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля каршеринга. Они также приобрели фейковый аккаунт в интернете.