Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Хотел покататься: столичная полиция задержала парня, взломавшего автомобиль каршеринга

Илья Ашуров

Происшествия
Хотел покататься: столичная полиция задержала парня, взломавшего автомобиль каршеринга
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, 1-й Самотёчный переулок Карта всех событий

Столичная полиция задержала молодого человека, который взломал автомобиль каршеринга, чтобы покататься. Об этом в понедельник, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, злоумышленнику удалось взломать припаркованный в 1-м Самотечном переулке автомобиль каршеринга. Сделал он это через мобильное приложение, используя чужой аккаунт, чтобы покататься по городу.

Вскоре его остановили сотрудники ГИБДД. Парень показал правоохранителям чужое водительское удостоверение, а позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний приезжий. С его слов, он совершил угон данного транспортного средства без цели хищения, — рассказала Гузь.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее «Вечерняя Москва» писала о задержании двоих мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля каршеринга. Они также приобрели фейковый аккаунт в интернете.

Читайте также:
полициякаршерингГИБДД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте