Хотел покататься: столичная полиция задержала парня, взломавшего автомобиль каршеринга

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, 1-й Самотёчный переулок Карта всех событий

Столичная полиция задержала молодого человека, который взломал автомобиль каршеринга, чтобы покататься. Об этом в понедельник, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, злоумышленнику удалось взломать припаркованный в 1-м Самотечном переулке автомобиль каршеринга. Сделал он это через мобильное приложение, используя чужой аккаунт, чтобы покататься по городу.

Вскоре его остановили сотрудники ГИБДД. Парень показал правоохранителям чужое водительское удостоверение, а позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний приезжий. С его слов, он совершил угон данного транспортного средства без цели хищения, — рассказала Гузь.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее «Вечерняя Москва» писала о задержании двоих мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля каршеринга. Они также приобрели фейковый аккаунт в интернете.