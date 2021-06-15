«Предъявите ваш аккаунт»: ГИБДД поймала водителя, купившего фейковые данные на машину

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Россия, Москва, Подкопаевский переулок Карта всех событий

Столичные полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля каршеринга. Об этом во вторник, 15 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По словам представителя ведомства, двое мужчин приобрели аккаунт в интернете и решили прокатиться по Москве с фейковыми данными. Они сели в автомобиль, припаркованный в Подкопаевском переулке, и поехали в сторону Покровского бульвара, где и были задержаны правоохранителями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчин отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что задержан водитель катера, под винтом которого погиб ребенок в Москве-реке.

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