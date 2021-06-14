Задержан водитель катера, под винтом которого погиб ребенок в Москве-реке
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя катера, под винтом которого погиб шестилетний ребенок в Москве-реке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в понедельник, 14 июня.
Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
— В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения, — говорится на официальном сайте ведомства.
В минувшее воскресенье, 13 июня, водитель катера катал вейкбордиста по Москве-реке. На борту судна находился шестилетний мальчик, на котором, в нарушение правил безопасности, не был надет спасательный жилет. Из-зараскачивания катера ребенок выпал за борт и угодил в винт двигателя. От полученных травм он скончался.
По данному факту возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что проверку обстоятельств трагедии начала транспортная прокуратура.
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