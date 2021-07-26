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Москвичи три миллиона раз воспользовались велопрокатом с начала года

Иван Юминов

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Москвичи три миллиона раз воспользовались велопрокатом с начала года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С начала года жители столицы совершили три миллиона поездок на велосипедах, которые сдаются в прокат. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 июля.

— Цифра дня: три миллиона прокатов за 2021 год! Мы уже нашли того самого велосипедиста, который округлил велосчетчик, — рассказали в департаменте.

«Велобайк» вручит ему фирменный торт, а департамент — рюкзак, кепку, футболку, бутылку для воды и бадминтон, отмечается в Telegram-канале Дептранса.

22 июля сообщалось, что три километра новых велополос появилось на севере, северо-востоке и в центре города. Дорожки для велосипедистов появились на улицах Пречистенка и Стрелецкая, Суворовской площади, а также в 1-м Войковском проезде.

В начале июля глава Дептранса Максим Ликсутов заявил, что крупнейшие парки города планируется соединить велодорожками за три года, проект получил название «Зеленое кольцо». Проект по объему и возможностям поездок на велосипедах станет одним из крупнейших в Европе, добавил глава ведомства.

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