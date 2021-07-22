Три километра новых велополос появилось на улицах Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Пречистенка Карта всех событий

Три километра новых велополос появилось на севере, северо-востоке и в центре города. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 июля.

— Еще три километра велополос появилось на московских улицах. Их нанесли не только в центре города, но и на севере и северо-востоке Москвы, — рассказали в ведомстве.

Дорожки для велосипедистов появились на улицах Пречистенка и Стрелецкая, Суворовской площади, а также в 1-м Войковском проезде, отмечается в Telegram-канале ведомства.

В начале июля Дептранс сообщал, что в Москве организовано 15 километров велополос. В мае временные велополосы появились в Газетном переулке и на Большой Полянке. Позже еще на двух центральных улицах столицы — Каретном Ряду и Дмитровке — организовали временные велополосы.

В настоящее время велополосы также есть в Третьем Михалковском проезде, на улице Мусоргского, на Марьинском бульваре и в Вознесенском переулке, в Полесском и Китайгородском проездах.