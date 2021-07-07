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Дептранс организовал в Москве 15 километров временных велополос

Анастасия Волоснова

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Дептранс организовал в Москве 15 километров временных велополос
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Каретный Ряд Карта всех событий

В настоящее время в Москве организовано 15 километров велополос. Об этом говорится в среду, 7 июля, в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В мае временные велополосы появились в Газетном переулке и на улице Большой Полянке. Позже еще на двух центральных улицах столицы организовали временные велополосы. Речь идет об улице Каретный Ряд и Малой Дмитровке.

В настоящее время велополосы также есть в Третьем Михалковском проезде, на улице Мусоргского, на Марьинском бульваре и в Вознесенском переулке, в Полесском и Китайгородском проездах.

Ранее сообщалось, что дороги для велосипедистов провели на Лесной улице и Петровке, а также в Китайгородском проезде, на улице Лебедева, Мячковском бульваре и дублере Люблинской улицы.

В ближайшие дни велосипедная разметка появится на улице Декабристов и Сельскохозяйственной улице, добавили в ведомстве.

— На улице Чаянова и 1-й Миусской мы ограничили скорость до 30 километров в час, чтобы вы могли безопасно двигаться вместе с другим транспортом. А на Коптевской улице в районе дома 85 появилась велосипедная зона, — уточнили в дептрансе.

При этом дептранс сообщал, что в 2020 году на новых участках не произошло ни одного ДТП с велосипедистами. Однако москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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