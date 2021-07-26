Цена биткоина превысила 40 тысяч долларов впервые с 16 июня

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Стоимость биткоина вечером в понедельник, 26 июля, превысила 40 тысяч долларов впервые с 16 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На криптовалютной бирже Binance биткоин вырос на 17,2 процента, до 40,2 тысячи долларов. Такие данные были зафиксированы в 22:10 по московскому времени.

Данные портала CoinMarketCap свидетельствуют о росте биткоина на 15,72 процента, до 39,9 тысячи долларов.

Недавно аналитик заявил, что скоро рынок криптовалюты по объему обгонит золото. На данный момент биткоин представляет собой самодостаточную единицу, которой в ближайшее время ничто не угрожает.

Аналитик также добавил, что стоимость криптовалюты постоянно растет в течение последних пяти лет. Средняя цена актива увеличилась в разы. Позднее эксперт объяснил резкий рост курса биткоина.