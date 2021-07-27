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«Выглядит на 30 лет»: пользователи восхитились мамой Данилы Козловского

Юлия Курганова

Общество
«Выглядит на 30 лет»: пользователи восхитились мамой Данилы Козловского
Фото: instagram.com/danilakozlovsky

Актер Данила Козловский поздравил маму с 70-летием. Он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram совместное фото с родительницей и отметил, что Надежда Звенигородская выглядит моложе, чем он.

— Круто, когда мама на фото моложе, чем ты. А если серьезно, то ты ломаешь все законы природы и этой вселенной. Великий пример красоты и неповторимости. Спасибо тебе за все! Я тебя очень люблю! — обратился к матери артист.

Надежду Звенигородскую поздравили с юбилеем и фанаты сына. Некоторые не поверили, что маме актера исполнилось 70 лет.

«Мама? Серьезно? Чтобы мы все так выглядели в ее возрасте! Здоровья, бесконечного счастья и исполнения желаний!»; «Прекрасная мамуля, выглядит на 30 лет!»; «Как прекрасно мама выглядит! С днем рождения!» — прокомментировали снимок фолловеры.

Поздравила маму актера с радостным событием и Оксана Акиньшина. Партнершу Козловского по фильму «Чернобыль» подозревают в романе со звездным коллегой. Актриса оставила в комментариях к фотографии несколько смайликов, отправляющих воздушные поцелуи. В ответ Козловский отправил красное сердце. Возможно, Акиньшина уже успела влиться в семью артиста и выстроить хорошие взаимоотношения с его матерью.

В конце мая Акиньшина опубликовала домашнее видео с Козловским. На кадрах актер радостно скачет и скандирует: «Челси! Челси!». Запись была сделана, вероятно, после финала Лиги чемпионов.

Данила Козловский недавно расстался с моделью Ольгой Зуевой. У пары есть годовалая дочь Ода Валентина.

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