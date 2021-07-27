«Что за скафандр?»: поклонникам Пеговой не понравился ее новый наряд

Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова посетила Нижний Новгород, побывав на фестивале нового российского кино «Горький fest». Также она не смогла пропустить важное для нее и других ценителей российского кино событие — открытие мемориальной доски режиссера Алексея Балабанова.

— «Почему в Нижнем?» — cпросите вы. Да потому, что Алексей Октябринович оказывается окончил институт иностранных дел, ныне Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова (НГЛУ), где учился на переводчика! — прокомментировала артистка пост в Instagram.

Пегова запечатлелась на фоне памятной плиты, на ней было кипенно-белое платье с кружевом выше колен и туфли на платформе.

Однако многим подписчикам знаменитости не понравился ее наряд. Они написали, что такой фасон платья актрисе совершенно не идет.

«Что за скафандр?»; «Ирочка, не ваш фасон, извините»; «Платье маловато»; «Платье — не для вас»; «Как вы мне нравитесь, но нельзя же такое платье одевать при вашей фигуре», — раскритиковали наряд Пеговой фолловеры.

Нашлись и фанаты, которым пришелся по душе образ артистки. Они одарили ее комплиментами.

«Красивая женщина!»; «Туфли — просто бомба. А вы просто мой кумир женского пола»; «Красавица, актриса — супер!» — написали поклонники.

Также Пегова иногда делится снимками с единственной дочерью. В июне актриса вместе с с 15-летней наследницей Татьяной возложили цветы к памятнику Александра Пушкина в день рождения поэта. Они посетили Святогорский Свято-Успенский мужской монастырь, где похоронен писатель.