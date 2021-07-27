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Синоптики сообщили москвичам о погоде 27 июля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики сообщили москвичам о погоде 27 июля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 27 июля, погоду в столичном регионе продолжит определять обширный антициклон. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 27-29 градусов. В Подмосковье температура ожидается 24-29 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что влияние антициклона принесет в столичный регион очередное потепление, слабые колебания атмосферного давления, в дневные часы понижение содержания кислорода в воздухе и активный ультрафиолетовый режим. Не будет изнуряющей жары, но для метеочувствительных людей очередная погодная перестройка может стать причиной появления симптомов недомогания — головных болей, «скачков» артериального давления, болей в области сердца, чувства «нехватки воздуха» и одышки.

Однако погода довольно комфортная утром и вечером, что можно использовать с пользой для организма. Следует совершать прогулки в лесопарковых зонах, делать дыхательную гимнастику и спортивные упражнения, они помогут снять явления кислородной недостаточности и гиподинамии, улучшить самочувствие и психоэмоциональный фон.

Синоптик сообщил, что затопивший Европу циклон движется на Москву. По его словам, в ближайшие два дня в столице будет солнечно и сухо. Воздух прогреется до плюс 30. Однако уже в середине недели жару сменит сильная гроза.

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