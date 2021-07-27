Уровень безработицы в Москве снизился в 2,5 раза за полгода

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Согласно данным центра занятости населения, уровень безработицы в столице снизился почти в 2,5 раза за последние шесть месяцев. На данный момент он составляет 0,56 процента. Об этом во вторник, 27 июля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В конце прошлого года официально зарегистрированных безработных в российской столице насчитывалось около 97 тысяч. К настоящему времени их число сократилось до 40 тысяч.

В 2020 году служба занятости обеспечила рекордные показатели трудоустройства— 178 тысяч человек устроились на работу. Иными слова работу нашел каждый второй обратившийся в службу горожанин.

— На данный момент уровень безработицы в Москве составляет всего 0,56 процента, за полгода он снизился почти в 2,5 раза. Сегодняшние показатели подчеркивают положительную динамику на рынке труда. Карьерные консультанты уделяют максимум времени составлению резюме кандидатов, подбору подходящих вакансий, организации собеседований и взаимодействию с работодателями, — добавила заммэра.

Она отметила, что служба занятости по сей день видит своей главной задачей оказание населению качественных услуг и успешное трудоустройство всех обратившихся жителей Москвы. С начала 2021 года в Москве работу нашли уже свыше 52 тысяч человек.

В качестве нового эффективного инструмента для трудоустройства в городе практикуются открытые массовые отборы. Теперь пройти собеседование со своим будущим руководством можно прямо на площадке центра занятости под присмотром экспертов. Так, службе занятости удалось заключить договоры о подборе сотрудников на массовые вакансии с более чем 340 организациями.

С конца прошлого года число вакансий в базе службы возросло на 48 процентов, то есть составило около 380 тысяч вакансий на 40 тысяч соискателей.

Кроме того, на официальном сайте мэра Москвы напомнили, что пройти обучение по самозанятости можно во флагманском офисе «Моя работа» на Шаболовке. Там специалисты проводят обучение для всех желающих и рассказывают, как правильно вести свой бизнес.

20 июля сообщалось, что более 650 тренингов прошли в центре занятости населения «Моя работа» с начала 2021 года. Занятия посетили около 15 тысяч человек. На них жителям столицы рассказывали о секретах успешного трудоустройства.