Исследователи научились предсказывать осложнения от COVID-19

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Ученые выяснили, как коронавирусная инфекция заражает клетки верхних дыхательных путей, включая нос и горло. Именно по распространению вируса в носоглотке можно выявить, у кого будет развиваться тяжелая форма заболевания. Такое исследование провели специалист Бостонской детской больницы, Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи.

Исследователи брали образцы носовых мазков у 35 взрослых, больных коронавирусом, на протяжении шести месяцев — с апреля по сентябрь 2020 года. Были исследованы анализы представителей как с легкой формой коронавирусной инфекции, так и с тяжелой. Также анализы взяли у 17 человек из контрольной группы и шести пациентов, у которых не было выявлено никакой инфекции.

В каждом мазке в среднем содержались 562 клетки. Специалисты их детально изучили и обнаружили, что клетки эпителия значительно изменялись под воздействием COVID-19. А вот реснитчатые клетки, выстилающие дыхательные пути, и вовсе умирали.

Оказалось, что у людей, которые относительно легко перенесли коронавирус, клетки эпителия активно выработали противовирусные гены. А вот у тяжелобольных подобного не было выявлено, однако количество иммунных клеток, усиливающих воспалительные реакции было увеличено, сообщает РЕН ТВ.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Предполагается, что индийский штамм будет замещать другие мутации, если не появится «более конкурентоспособный вирус».

Тем временем в Великобритании зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Мутацию COVID-19, получившую обозначение B.1.621, выявили у 16 человек. При этом большинство случаев заболевания новым штаммом связаны с поездками за границу.