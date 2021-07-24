Британские врачи выявили новый штамм коронавируса

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В Великобритании зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в Агентстве здравоохранения Англии.

Мутацию COVID-19, получившую обозначение B.1.621, выявили у 16 человек. При этом большинство случаев заболевания новым штаммом связаны с поездками за границу.

Специалисты проводят лабораторные исследования для определения особенностей новой мутации. Кроме того, предстоит оценить их влияние на эффективность вакцин против коронавирусной инфекции, сообщает Mirror.

22 июля стало известно, что бразильский штамм коронавирусной инфекции выявили на территории Российской Федерации — выявлены единичные случаи варианта «гамма».

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Предполагается, что индийский штамм будет замещать другие мутации, если не появится «более конкурентоспособный вирус».

Врач-вирусолог Александр Бутенко оценил опасность бразильского штамма коронавируса для россиян. По мнению эксперта, хотя эта мутация COVID-19 обладает такой же высокой контагиозностью, как «дельта», она все равно не столь опасна.