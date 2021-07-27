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Музей транспорта расскажет москвичам о научных достижениях автопрома

Ольга Маркова

Развлечения
Музей транспорта расскажет москвичам о научных достижениях автопрома
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главная выставка страны приглашает москвичей и гостей столицы на познавательные лекции, которые пройдут в музее Гаража особого назначения ФСО России. Слушателям предстоит узнать о технологиях 3D-печати, особенностях спортивных автомобилей и электротранспорта.

Во вторник, 27 июля, лекцию «Четвертая промышленная революция и 3D-технологии. Технологии 3D-печати» проведет доктор технических наук Леонид Ульев.

На следующий день, 28 июля, на лекции «Особенности спортивных автомобилей Родстер Крым. От чертежей к прототипу» слушателям расскажут о том, как создается автомобиль на отечественной компонентной базе, как молодые инженеры проводят виртуальные краш-тесты, работают над собственным механизмом складывания крыши, оптикой, эргономикой и решают другие нетривиальные задачи.

Завершит июльские мероприятия 31 числа лекция «Электротранспорт и гибридные автомобили. Когда исчезнет ДВС?», которую проведет выпускница МГТУ имени Н. Э. Баумана Ирина Возмищева.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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