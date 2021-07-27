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Главу районного суда нашли мертвой в Санкт-Петербурге

Полина Долганова

Происшествия
Главу районного суда нашли мертвой в Санкт-Петербурге
Фото: feo.rk.gov.ru

Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова скончалась у себя в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 27 июля, сообщили в городской пресс-службе инстанции.

Отмечается, что смерть Горбуновой не была насильственной.

— Для нас это большая трагедия и большая потеря, — говорится в сообщении ведомства.

В 1998 году чиновница окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2001 году она заняла должность судьи Куйбышевского районного суда в Петербурге. Спустя шесть лет — в июле 2007 года — ее назначили зампредседателем суда. В 2017 году Горбунова стала председателем ведомства. За свою карьеру она успела рассмотреть множество дел, среди которых было дело главы тамбовской организованной преступной группы Владимира Барсукова (Кумарина). Он был приговорен к 23,5 годам лишение свободны за создание ОПГ, передает РИА Новости.

До этого, 2 июля, «ВМ» писала, что мэр Коломны Денис Лебедев был найден мертвым в своей квартире. Согласно сайту администрации Коломенского городского округа, Лебедев занимал пост мэра с октября 2016 года.

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