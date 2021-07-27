Покрытие для замены асфальта и тротуарной плитки начали разрабатывать в России

Ремонт дороги / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Новое дорожное покрытие, способное заменить асфальт и тротуарную плитку, начали разрабатывать в России. Такую информацию предоставили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

— Оно будет представлять собой самоочищающееся природоподобное покрытие, обладающее возможностью встраивания инженерии. Его можно будет укладывать без использования тяжелой спецтехники и почти круглогодично, — пояснили в НТИ.

По словам разработчиков, на нем не должны образовываться наледь, лужи и пыль. Это означает, что снизится запыленность городов, что сделает их более безопасными. В состав покрытия войдут галька, речной отсев, галтованный камень и агломерированный полимерный мусор. Верхний слой будет состоять из мелких фракций. Его можно будет заглаживать во время укладки, тогда камушки будут ложиться плотнее.

Как рассказали в НТИ, ровность поверхности превзойдет требования ГОСТа. При создании покрытия вообще не используются битум, бетон и асфальт, поэтому разработка будет иметь сверхнизкий углеродный след, отмечает RT.