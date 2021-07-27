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Мосприрода позвала на поиски цветущего папоротника

Ольга Маркова

Развлечения
Мосприрода позвала на поиски цветущего папоротника
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мосприрода 2 августа зовет жителей и гостей города в поход-исследование «В поисках цветущего папоротника».

Поиск редких растений предстоит совершить в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Здесь произрастают виды папоротников, занесенные в Красную книгу Москвы — телиптерис болотный и гроздовник полулунный.

Участники экспедиции должны будут найти не только папоротники, но и другие редкие растения. По дороге планируется встретить кузнечиков, стрекоз и краснокнижных обитателей природной территории.

Мероприятие приурочено к празднику Ильин день — церковный день памяти пророка Илии. Илья в славянской народной традиции — повелитель грома, дождя, покровитель урожая и плодородия. Ильин день считался календарной границей лета, когда в природе появлялись первые признаки осени.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

До 30 июля Мосприрода также приглашает посетителей на бесплатные занятия. Взрослые и дети смогут принять участие в квестах, лекциях, мастер-классах, викторинах, кружках и играх.

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