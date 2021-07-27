Путин назвал победу пловца Рылова на ОИ вкладом в укрепление авторитета РФ

Фото: Администрация президента РФ

Победа пловца Евгения Рылова на летней Олимпиаде в Токио укрепляет авторитет России в водных видах спорта. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении спортсмену, опубликованном во вторник, 27 июля, на сайте Кремля.

— Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта, — говорится в поздравлении главы государства.

Путин также добавил, что в завоевании награды Рылову помогли сила воли, победный настрой и высокий уровень профессионализма.

27 июля российский спортсмен Евгений Рылов впервые за 25 лет принес сборной России золотую медаль Олимпиады в плавании. Он одержал победу на дистанции 100 метров на спине. Рылов проплыл дистанцию за 51,98 секунды, установив рекорд Европы.

Серебряную медаль завоевал другой россиянин — Климент Колесников (52,00), бронзовая награда досталась пловцу из США Райану Мерфи (52,19).