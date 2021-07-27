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Московские школьники смогут изучить материалы о Лермонтове в Библиотеке МЭШ

Михаил Алимов

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Московские школьники смогут изучить материалы о Лермонтове в Библиотеке МЭШ
Фото: public domain

Московская электронная школа (МЭШ) подготовила ряд материалов, посвященных жизни и творчеству русского писателя Михаила Лермонтова. Он оставил после себя богатое наследие — 30 поэм и около 400 стихов.

Увидеть интересные факты из его биографии столичные учащиеся смогут в видеосюжете Библиотеки МЭШ.

Его поэму «Мцыри» знают многие. Она посвящена плененному ребенку, ставшему монахом и пытающемуся сбежать из монастыря. Лермонтов писал ее долгих 10 лет. Проверить свои знания об этом и других интересных фактах о поэме школьники могут с помощью специального кроссворда, посвященного ей.

Одно из известнейших произведений писателя — «Герой нашего времени». Оно посвящено «страдающему эгоисту» Григорию Печорину и написано со специальным нарушением хронологического порядка повествования. Героя показывают с разных сторон — глазами бывшего сослуживца Максима Максимыча и с помощью дневниковых записей самого Печорина. Проверить собственные знания пользователи МЭШ смогут с помощью теста, посвященного произведению.

А поэму «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» учащиеся смогут вспомнить, воспользовавшись специальным интерактивным приложением, передает официальный сайт мэра Москвы.

Эти и многие другие материалы на разные темы можно найти на портале сервиса МЭШ.

Недавно сообщалось, что Библиотека МЭШ подготовила материалы о жизни и победах Александра Невского. Школьники смогут узнать об особенностях военной стратегии полководца, о том, как он вел переговоры, и о многом другом.

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