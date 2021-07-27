Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье снизился по сравнению с 2020 годом

Елена Фролова

Общество
Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье снизился по сравнению с 2020 годом
Фото: Pixabay

Спрос на аренду загородных домов в Московской области в июне и первой половине июля упал на 20 процентов по сравнению с данными за аналогичный период 2020 года. Вместе с тем показатель остается гораздо выше допандемийных значений. Об этом сообщил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

— В 2021 году население имеет больше возможностей для проведения отпуска на курортах, в том числе и за рубежом. С этим связано падение интереса к аренде домов на лето, — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что в 2019 году показатель был на 40 процентов ниже, чем сейчас. Как пояснил Алексей Попов, всего на загородном рынке Подмосковья выставлено около трех тысяч лотов. Большая часть из них расположена в Красногорске, Истре и Одинцовском округе. Помимо этого, в десятку лучших муниципалитетов Московской области с наибольшим объемом предложения на загородном рынке аренды недвижимости вошли Раменский, Пушкинский, Ленинский, Дмитровский, Наро-Фоминский округа, а также Солнечногорск и Мытищи, отмечает РИАМО.

Читайте также:
недвижимостьМосковская областьаренда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте