Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье снизился по сравнению с 2020 годом

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Спрос на аренду загородных домов в Московской области в июне и первой половине июля упал на 20 процентов по сравнению с данными за аналогичный период 2020 года. Вместе с тем показатель остается гораздо выше допандемийных значений. Об этом сообщил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

— В 2021 году население имеет больше возможностей для проведения отпуска на курортах, в том числе и за рубежом. С этим связано падение интереса к аренде домов на лето, — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что в 2019 году показатель был на 40 процентов ниже, чем сейчас. Как пояснил Алексей Попов, всего на загородном рынке Подмосковья выставлено около трех тысяч лотов. Большая часть из них расположена в Красногорске, Истре и Одинцовском округе. Помимо этого, в десятку лучших муниципалитетов Московской области с наибольшим объемом предложения на загородном рынке аренды недвижимости вошли Раменский, Пушкинский, Ленинский, Дмитровский, Наро-Фоминский округа, а также Солнечногорск и Мытищи, отмечает РИАМО.