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Около 500 «умных» перекрестков оборудовали в столице

Елена Фролова

Город
Около 500 «умных» перекрестков оборудовали в столице
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Систему «умных» перекрестков внедряют в Москве. В настоящее время на территории столицы насчитывается около 500 подобных объектов. Такую информацию предоставили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— На территории столичного мегаполиса существует много сложных перекрестков с высокой интенсивностью легковых машин, городского транспорта и пешеходов. В тех местах, где обычный светофор уже не справляется с дорожной ситуацией, внедряется система «умного» перекрестка, — пояснили в ЦОДД.

Уточняется, что это делается с целью придти к балансу интересов и «угодить» каждому участнику дорожного движения.

— На подступах к «умному» перекрестку под асфальт монтируют датчики, взаимодействующие со светофорами. Детектор фиксирует приближение, например, трамвая, и подает сигнал, чтобы загорелся зеленый сигнал для пешеходов, отсчитывая заложенное время на высадку-посадку, а потом переключает зеленый для проезда, — объяснили в пресс-службе.

В системе «умных» перекрестков заложено отдавать приоритет в движении автобусам, трамваям и электробусам. От этого пользу получают не только пассажиры общественного транспорта, но и водители личного транспорта, отмечает РИАМО.

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