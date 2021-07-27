Град размером с яблоко выпал в Италии. Видео

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В Центральной Италии разбушевалась непогода — вслед за ливнем прошел град, размеры которого поистине удивляют.

На фотографиях и видеозаписях, которые местные жители опубликовали в соцсетях, видны последствия бури: разбитые лобовые стекла, помятые крыши и капоты автомобилей и многокилометровые пробки на дорогах. Причина тому — гигантский град, который обрушился на центральную часть страны.

Как сообщает издание La Republica, самый пострадавший район — Эмилия-Романья и город Парма. Из-за сильного ливня оказалась перекрытой ключевая итальянская автострада А1, которая пересекает Апеннинский полуостров. Многие жилые дома с черепичной крышей тоже ощутили на себе последствия урагана, а в городе Фиденце порывом ветра унесло деревянную облицовку крыши с одного из исторических зданий.

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