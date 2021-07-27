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Песков объяснил, что мешает России справиться с COVID-19

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Песков объяснил, что мешает России справиться с COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле заявили, что полностью справиться с распространением коронавирусной инфекции в России пока не получается, потому как темпы вакцинации населения не являются высокими. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока справиться коренным образом с распространением инфекции, — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, победить коронавирус можно будет только в том случае, если определенный процент жителей страны сделает прививку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемию COVID-19 можно взять под контроль — в этом поможет вакцинация. Чтобы привить 70 процентов жителей Земли, потребуется 11 миллиардов доз вакцин, причем обеспечить их нужно срочно. Однако «беспрецедентный кризис требует беспрецедентных мер», заявил глава ВОЗ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 7 июля поручил обновить модель вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ. Теперь необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80–90 процентов.

Чтобы победить пандемию COVID-19, необходимо сделать прививку. В России зарегистрированы четыре отечественные вакцины — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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